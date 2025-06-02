الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 2% مع زيادة طلب المستثمرين وسط تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% اليوم الاثنين، لتسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مع زيادة طلب المستثمرين على أصول الملاذ الآمن مع تراجع الدولار ومزيج من المخاطر الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 3359.34 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تسجيل أعلى مستوياته منذ 23 مايو أيار في وقت سابق من الجلسة، وفق وكالة رويترز.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1% إلى 3383.60دولار.

وانخفض الدولار 0.4% مقابل سلة من عملات رئيسية أخرى، وهو ما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت الأسهم أيضا مع تفاقم التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتأهب المستثمرين لأسبوع يعج بالتقلبات الاقتصادية والسياسية، وهو ما يشمل صدور تقرير الوظائف الأمريكي المهم وخفض متوقع إلى حد كبير لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وقال بيتر جرانت نائب الرئيس وكبير محللي شئون المعادن في زانير ميتالز: «التهديدات التي صدرت بشأن الرسوم الجمركية يوم الجمعة، والتي تضمنت خطط مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 50%، إلى جانب هجمات أوكرانيا في عمق روسيا مطلع الأسبوع، زادت من المخاطر الجيوسياسية وأججت مشاعر العزوف عن المخاطرة».

وعاد التوتر بين واشنطن وبكين إلى تصدر المشهد بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين يوم الجمعة بانتهاك اتفاق مع الولايات المتحدة لتبادل إلغاء الرسوم الجمركية والقيود التجارية على المعادن الأساسية.

وألمح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأحد إلى احتمالية أن يتحدث ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج قريبا لتسوية المسائل التجارية.

ويترقب المستثمرون عن كثب أيضا تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وصناع سياسات آخرين هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

ويميل الذهب إلى الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات التوتر الجيوسياسي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.2% إلى 34 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.2% إلى 1054.25 دولار وصعد البلاديوم 1.8% إلى 987.85 دولار.