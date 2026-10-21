روبيو: اجتماع ويتكوف وزيلينسكي كان إيجابيا وسنطرح أفكارا على روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأربعاء إن لقاء المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان إيجابيا، وإن ويتكوف سيطلع روسيا على نتائج هذا اللقاء.
وأكد روبيو مجددا أن واشنطن لم تحد من قدرة كييف على استخدام نظام ستارلينك التابع لشركة سبيس إكس ، وهو نظام أقمار صناعية شديد الأهمية لجهود أوكرانيا الحربية، مما يتناقض مع تقارير أفادت بأن الحكومة الأمريكية اضطلعت بدور في إبطاء الخدمة المقدمة للجيش الأوكراني
وسافر زيلينسكي الى أوسلو للقاء ويتكوف أمس الثلاثاء، مع سعي أوكرانيا إلى إصلاح علاقاتها مع الولايات المتحدة وسط توتر بشأن الدعم العسكري الأمريكي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستخدام أوكرانيا للنسخة العسكرية من خدمة ستارلينك، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وسيجتمع ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء.
وقال روبيو للصحفيين في مومباي خلال زيارة إلى الهند إن محادثات ويتكوف مع الزعيم الأوكراني لم تفض إلى نتائج مفاجئة.
وأضاف روبيو: "سيكون الآن مسلحا بتلك الأفكار قادرا على الذهاب إلى سان بطرسبرج ومشاركتها مع الجانب الروسي، ولنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز بعض التقدم".
وعن خدمة ستارلينك، قال وزير الخارجية الأمريكي إن "ما يمكنني قوله لكم بثقة هو أن رئيس الولايات المتحدة، أو غيره في إدارتنا، لم يطلب قط إجراء تغييرات على ذلك النظام".
وأضاف: "لا يمكننا توجيه شركة خاصة بشأن القرارات التي تتخذها أو لا تتخذها".
وصرح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس اكس، الأسبوع الماضي، بأن تلك الأنظمة مملوكة للحكومة الأمريكية وتخضع لسيطرتها، وبالتالي فإن أي قيود على السرعة أو الاستخدام تقررها القوات المسلحة الأمريكية أو الرئيس الأمريكي.