روبيو: اجتماع ويتكوف وزيلينسكي كان إيجابيا وسنطرح أفكارا على روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأربعاء إن لقاء المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ​ويتكوف بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان إيجابيا، وإن ‌ويتكوف سيطلع روسيا على نتائج هذا اللقاء.

وأكد روبيو مجددا أن واشنطن لم تحد من قدرة كييف على استخدام نظام ستارلينك التابع ​لشركة سبيس إكس ، وهو نظام أقمار صناعية شديد ​الأهمية لجهود أوكرانيا الحربية، مما يتناقض مع تقارير ⁠أفادت بأن الحكومة الأمريكية اضطلعت بدور في إبطاء الخدمة ​المقدمة للجيش الأوكراني

وسافر زيلينسكي الى أوسلو للقاء ويتكوف أمس الثلاثاء، ​مع سعي أوكرانيا إلى إصلاح علاقاتها مع الولايات المتحدة وسط توتر بشأن الدعم العسكري الأمريكي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستخدام أوكرانيا للنسخة العسكرية من خدمة ​ستارلينك، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وسيجتمع ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم ​الأربعاء.

وقال روبيو للصحفيين في مومباي خلال زيارة إلى الهند إن محادثات ويتكوف ‌مع ⁠الزعيم الأوكراني لم تفض إلى نتائج مفاجئة.

وأضاف روبيو: "سيكون الآن مسلحا بتلك الأفكار قادرا على الذهاب إلى سان بطرسبرج ومشاركتها مع الجانب الروسي، ولنرى ما إذا كان بإمكاننا ​إحراز بعض التقدم".

وعن خدمة ​ستارلينك، قال وزير الخارجية الأمريكي إن "ما ⁠يمكنني قوله لكم بثقة هو أن رئيس الولايات المتحدة، أو غيره في إدارتنا، لم ​يطلب قط إجراء تغييرات على ذلك النظام".

وأضاف: "لا ​يمكننا ⁠توجيه شركة خاصة بشأن القرارات التي تتخذها أو لا تتخذها".

وصرح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس اكس، الأسبوع الماضي، بأن ⁠تلك الأنظمة ​مملوكة للحكومة الأمريكية وتخضع لسيطرتها، ​وبالتالي فإن أي قيود على السرعة أو الاستخدام تقررها القوات المسلحة الأمريكية ​أو الرئيس الأمريكي.