الخارجية الروسية: حذرنا واشنطن من نقاط اللاعودة في علاقاتنا

أكد مدير دائرة أمريكا الشمالية في الخارجية الروسية ألكسندر دارتشييف، أن روسيا حذرت الولايات المتحدة من "نقاط اللاعودة" التي ستقود إلى قطع العلاقات مع واشنطن.



وقال دارتشييف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - "إن الغربيين بقيادة الولايات المتحدة دمروا القانون الدولي وانتهكوا المحرمات المطلقة للعمل الدبلوماسي".



وأشار، في هذا السياق، إلى "المبادرة التشريعية التي يناقشها الكونجرس الأمريكي بشأن إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب".



وأضاف "في حال إقرار هذه المبادرة، سيعني ذلك عبور واشنطن نقطة اللاعودة مع أكثر الأضرار جدية بالنسبة للعلاقات الثنائية، بما في ذلك خفض مستواها أو حتى قطعها. وقد تم إبلاغ الجانب الأمريكي بذلك".



يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد تبنى مؤخرا قرارا، يدعو الخارجية الأمريكية لإعلان روسيا "دولة راعية للإرهاب" بسبب الأحداث في الشيشان، وعملياتها العسكرية في جورجيا وسوريا وأوكرانيا.