روسيا تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية غربي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط ما لا يقل عن ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتين غربي روسيا، اليوم.

وقالت الوزارة إنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقة بيلجورود، وثالثة فوق منطقة كورسك، بحسب وكالة الأنباء القرية "قنا".

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة أن سفينة حربية روسية أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه سفينة شحن كانت متوجهة إلى ميناء إسماعيل الأوكراني.

وذكرت الوزارة أن سفينة "فاسيلي بيكوف" رصدت سفينة شحن ترفع علم بالاو لدى إبحارها باتجاه ميناء "إسماعيل" الأوكراني.. مضيفة أنه لإجبار السفينة على التوقف، أطلقت السفينة الحربية الروسية طلقات تحذيرية من أسلحة آلية صغيرة.

وفي كييف، أعلن إيغور كليمنكو وزير الداخلية الأوكراني مقتل ستة أشخاص، اليوم، بينهم رضيعة جراء قصف روسي استهدف منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا.

وقال الوزير في منشور على تطبيق "تليجرام": "روسيا قتلت ستة أشخاص في منطقة خيرسون"، وتحديدا في قرية شيروكا بالكا بينهم رجل وزوجته وابنتهما البالغة 23 يوما، جراء قصف مدفعي.

كما قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح في قرية ستانيسلاف.

وكانت خيرسون واحدة من أربع مناطق في أوكرانيا أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها في سبتمبر، وانسحبت القوات الروسية من المدينة أواخر العام الماضي، إلا أنها واصلت استهداف التجمعات السكنية فيها.