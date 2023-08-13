أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه تم دعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشح لـ47 مركز شباب بجميع الإدارات على جميع مقاعد مجلس الإدارة ما بين استكمال مجلس الإدارة، أو انتخاب مجلس كامل، على الأماكن الشاغرة بمجالس الإدارة على مستوى المحافظة.



وتقدم 106 أعضاء لعضوية مراكز الشباب ما بين "رئيس - نائب رئيس - أمين صندوق - أعضاء شباب"، فضلًا عن أنه جارٍ استكمال باقي دعوات الجمعيات العمومية والتي تمتد دعوتها حتى 31 أكتوبر، ويتم انعقاد الجمعيات العمومية لها حتى 14 ديسمبر 2023،



وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن انعقاد الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية يبدأ من 11 أغسطس حتى 30 نوفمبر المقبل بإشراف قضائي.



وتم تحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجلس الإدارة سواء التي بها بند انتخاب أو استكمال ولمدة سبعة أيام من تاريخ دعوة الجمعية من الساعة التاسعة حتى الخامسة مساء.



فيما تعقد الجمعيات خلال 45 يومًا من تاريخ توجيه الدعوة، ويتم تنفيذ الجمعيات من خلال إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، بحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية برئاسة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وطاهر الخولي مدير إدارة الهيئات الشبابية، وأعضاء اللجنة العليا والفرعية للدورة الحالية.