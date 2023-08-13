الإمارات ترفض ادعاءات تزويد أطراف الصراع في السودان بالأسلحة

أعلنت الإمارات رفضها بشكل قاطع وحاسم الادعاءات حول قيامها بتزويد أطراف الصراع في السودان بالأسلحة والذخيرة، والتي صدرت عن إحدى الجهات الإعلامية.



وقالت عفراء الهاملي مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية، إن دولة الإمارات لم تقم بتزويد أي من الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة والذخيرة منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.



وشددت الهاملي، في بيان مساء اليوم الأحد، على عدم انحياز دولة الإمارات إلى أي طرف في النزاع الحالي في السودان، وأن الدولة تسعى إلى إنهاء الصراع، وتدعو إلى احترام سيادة السودان.



وأشارت إلى أنه منذ بداية الصراع دعت دولة الإمارات من خلال اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف بالتعاون مع شركائها من المجتمع الدولي إلى وقف التصعيد وإطلاق النار، وبدء الحوار الدبلوماسي.



وأضافت: "لطالما دعمت دولة الإمارات مسار العملية السياسية في السودان والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة، كما ستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى إرساء الأمن في السودان وتعزيز استقراره وازدهاره، إلى أن يتم تحقيق وقف إطلاق النار".



وأكدت أن دولة الإمارات تواصل الاستجابة للأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني وانعكاساتها على دول الجوار.