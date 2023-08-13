استطلاع: أغلب الألمان يرون أن شولتس لا يعطي إجابات محددة على الأسئلة

أظهر استطلاع حديث أن أغلب الألمان يقيمون التواصل لدى المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه سيء ويرون أنه ضعيف من حيث تنفيذ إرادته في الشأن السياسي.

وجاء في استطلاع تم إجراؤه بتكليف القناة الثانية بالتليفزيون الألماني (زد دي إف) وتم نشره اليوم الأحد أن 72% من الألمان أيدوا اتهام شولتس بأنه لا يعطي إجابات محددة على الأسئلة في المقابلات السياسية على نحو يزيد على الساسة الآخرين. فيما قال 19% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لا يؤيدون هذا الاتهام.

وكانت القناة الثانية أعطت تكليفا بإجراء استطلاع "بارومتر السياسي إكسترا" على مقابلة الصيف التي أجرتها القناة مع شولتس، وفقا لما أعلنته القناة.

وبحسب الاستطلاع، ذكر 21% من الألمان أن المستشار يفرض إرادته نوعا ما في القضايا السياسية المهمة. وعارض 73% ممن شملهم الاستطلاع ذلك.

وتم توجيه انتقاد للائتلاف الحاكم فيما يتعلق بسياسة المناخ. وذكر 57% ممن شملهم الاستطلاع أن تأثيرات هذه السياسية ستضر بالتطور الاقتصادي لألمانيا. وذكر 10% فقط أنهم يرون في سياسة المناخ التي تتبعها الحكومة الألمانية نفعا للاقتصاد، فيما ذكر 22% أنه لا يمكنهم رؤية تأثيرات كبيرة من هذه السياسة على الاقتصاد.

كما انتقد أغلب المشاركين بالاستطلاع سياسة اللجوء التي تتبعها الحكومة، وأجاب 52% ممن شملهم الاستطلاع بالنفي على سؤال عما إذا كانت ألمانيا تستطيع تحمل كثير من اللاجئين حاليا أم لا، فيما أجاب 44% منهم بنعم.

وانقسم الألمان في نظرتهم للدور الذي يجب أن تقوم به بلادهم تجاه الحرب في أوكرانيا، وأجاب 42% من الألمان بـ"لا" على سؤال عمّا إذا كان يتعين على ألمانيا المطالبة بأن تقبل أوكرانيا خسائر مناطق لصالح روسيا خلال مباحثات سلام أم لا، فيما أيّد ذلك 40% ممن شملهم الاستطلاع.

جدير بالذكر أنه تم إجراء الاستطلاع على مدار يومي 9 و10 أغسطس الجاري وشمل 1061 شخصا.