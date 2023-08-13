 أوكرانيا: مقتل 5 مدنيين في قصف مدفعي لقرى في منطقة خيرسون - بوابة الشروق
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أوكرانيا: مقتل 5 مدنيين في قصف مدفعي لقرى في منطقة خيرسون

كييف (د ب أ)
نشر في: الأحد 13 أغسطس 2023 - 2:48 م | آخر تحديث: الأحد 13 أغسطس 2023 - 2:48 م

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في قصف مدفعي روسي استهدف قرى في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا صباح اليوم الأحد، بحسب السلطات.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، عبر تليجرام، إن من بين القتلى رضيع يبلغ من العمر 22 يوما. كما قتل والدا الطفل في قرية شيروكا بالكا.

وأضاف كليمنكو إنه تم نقل صبي يبلغ من العمر 12 عاما من نفس العائلة إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة.

وقال مدير مكتب الرئاسة الأوكراني، أندري يرماك، إن شخصين بالغين لقيا حتفهما في قرية ستانيسلاف المجاورة.

وأضاف يرماك أن "العدو يواصل قصف منطقة خيرسون".

وتقع القرى على الضفة الغربية لنهر دنيبرو عند مصبه في البحر الأسود. وانسحبت القوات الروسية من المنطقة في الخريف الماضي. ومع ذلك، فهي لا تزال في نطاق مدفعيتهم.

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