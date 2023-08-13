كشف آخر تطورات انضمام  سوزا لـ الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن آخر تطورات انضمام البرازيلي جوستافو سوزا، لاعب هيونداي جيونبك الكوري الجنوبي، من الانضمام لصفوف النادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال هاني حتحوت في برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»:" إدارة الأهلي اتخذت خطوة جديدة نحو صفقة المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا لاعب هيونداي جيونبك الكوري الجنوبي، حيث حصل المارد الأحمر على توقيع اللاعب بعد الاتفاق على كافة البنود الشخصية معه".

أضاف حتحوت:" الأهلي يكثف من مفاوضاته في الوقت الحالي مع إدارة نادي جيونبك من أجل إقناع المدير الفني الروماني دان بيتريسكو بالتخلي عن اللاعب حيث يعد العقبة الأبرز أمام إتمام التفاوض".

تابع:" إدارة جيونبك تحاول إقناع المدير الفني بالتخلي عن سوزا للأهلي خصوصا وأن المارد الأحمر وصل لاتفاق في وقت سابق حول قيمة الصفقة ثم رفع المقابل المالي للظفر باللاعب".

أشار حتحوت:" مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، يتمسك حتى الآن بالحصول على خدمات سوزا من أجل دعم الهجوم الأحمر حيث يراه القطعة الناقصة في تشكيلة مع بطل إفريقيا".

أتم حتحوت:" التعاقد مع سوزا في فترة الانتقالات الشتوية بعد انتهاء عقده مع جيونبك أحد الحلول الواردة التي يدرسها الأهلي في الوقت الحالي".