أبو مازن من روسيا: لن نسمح أو نقبل بتهجير الفلسطينيين

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن أهل قطاع غزة يعانون الكثير، منوهًا أن الحرب الإسرائيلية أدت إلى استشهاد نحو 40 ألفًا، وإصابة أكثر من 90 ألفًا آخرين، بالإضافة إلى ما يتراوح بين 10 آلاف إلى 15 ألف مفقود.

وأضاف خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء: «رغم كل ما يجري في غزة والضفة الغربية والقدس، نقول نحن صابرون صامدون في أرضنا، ونطالب بوقف القتال وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين».

وأكد أنه لن يسمح أو يقبل بتهجير الفلسطينيين من الضفة وغزة إلى الخارج، كما حدث في مأساة عامي 1948 و1967، معقبًا: «تلك المأساة لن تتكرر إن شاء الله، وبدعمكم نحن واثقون أننا سنصل إلى مبتغانا».

ونوه أن الأمم المتحدة فشلت في ضمان حقوق الشعب الفلسطيني؛ بسبب الضغط الأمريكي، وذلك على الرغم من صدور أكثر من 1000 قرار من مجلس الأمن والجمعية العامة وحقوق الإنسان.

ولفت إلى روسيا من أعز أصدقاء الشعب الفلسطيني الذي يريد دولة مستقلة، مثمنًا اهتمام موسكو ورئيسها بالقضية الفلسطينية.