إسرائيل تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاق بسبب الهجمات الأمريكية على منشآت إيران النووية

أعادت إسرائيل فتح مجالها الجوي بعد إغلاق دام لساعات بسبب الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية في إيران.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن وزارة النقل، أن الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون قرب تل أبيب سُمح بهما مجددا اعتبارا من الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش).

وأعلنت شركة الطيران الإسرائيلية الكبرى "إلعال" أيضا عبر موقعها الإلكتروني أن الرحلات إلى إسرائيل ستُستأنف وفقا لتصاريح الحكومة.

وكانت إسرائيل قد أغلقت مجالها الجوي لأول مرة مباشرة بعد شنّها هجمات واسعة النطاق على إيران في 13 يونيو.

ومنذ ذلك الحين، أقلعت وهبطت عدة رحلات خاصة في المطار القريب من تل أبيب لإعادة إسرائيليين عالقين في الخارج، بالإضافة إلى أجانب يرغبون في مغادرة البلاد وسط الهجمات الإيرانية الانتقامية.

وكان من المقرر أن تقلع يوم الاثنين عدد من الرحلات المنتظمة إلى وجهات أوروبية مختلفة من تل أبيب، دون أن تتوفر في البداية معلومات بشأن أي تغييرات محتملة على الجداول بعد التدخل الأمريكي في الصراع.