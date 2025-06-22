ماكرون يحث الرئيس الإيراني على التفاوض بعد الضربات الأمريكية

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تحدث إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بعد الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.

وكتب ماكرون على منصة "إكس" اليوم الأحد: "في أعقاب ضربات الليلة الماضية، دعوت إلى التهدئة وحثثت إيران على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا السياق الخطير، من أجل إتاحة العودة إلى المسار الدبلوماسي".

واستهدفت الضربات الليلية، التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منشآت نووية في ثلاث مواقع داخل إيران، من بينها منشأة فوردو المحصنة لتخصيب اليورانيوم.

وبحسب ماكرون، فإن الحوار والالتزام الواضح من جانب إيران بالتخلي عن طموحاتها النووية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن للجميع.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه أجرى مشاورات مع السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر، كما يُخطط أيضا لتبادل الآراء مع الشركاء الأوروبيين.

ومن المقرر في المساء أن يعقد ماكرون اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.

كما أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لتسريع عملية إجلاء المواطنين الفرنسيين من إيران وإسرائيل.

وأعربت فرنسا عن قلقها بشكل خاص بشأن قضية الزوجين الفرنسيين، سيسيل كوهلر وجاك باريس، المحتجزين في إيران منذ ثلاث سنوات.

وجدد ماكرون، خلال محادثاته مع الرئيس الإيراني، مطالبته بالإفراج الفوري عن الزوجين.