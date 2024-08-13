كشف المطرب الشعبي محمود الليثي، عن معارضة والده الشديدة لدخوله مجال الغناء، على عكس والدته التي كانت تدعمه، مشيرًا إلى أن والده كان يخشى أن تؤثر المهنة على دراسته.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، على هامش فعاليات مهرجان العلمي الجديدة، إنه تعرض للضرب المبرح من والده بسبب إصراره على الغناء، حتى توصلا إلى اتفاق يقضي بحصوله على الشهادة الثانوية أولًا، ثم ممارسة ما يحبه بعد ذلك.

وأشار إلى أن جميع إخوته تلقوا تعليمًا عاليًا، متابعا: «أنا اضربت كثير جدًا من أبويا هراني ضرب موت لما قولت له عايز أغني، وبعدين وصل معايا لحل، وكنت وقتها في الشهادة الثانوية، وقال لي ممكن نتفق كلام رجالة، أنت تديني الشهادة وبعدين أعمل اللي عايزه».

ولفت إلى أن والده كان يرى في التعليم السبيل الوحيد لحياة أفضل، قائلا: «أبويا كان عنده التعليم هو أصح شيء في الحياة من خلاله هتعرف تتوظف وتتزوج وتسافر وكل حاجة بالتعليم، ولو عايز تمارس أي هواية ممكن تعملها بعد الشهادة»، مشيرا إلى أنه استكمل تعليمه وتخرج من كلية الهندسة.