جانتس: إيران وحزب الله سيدفعان ثمنا باهظا إذا هاجما إسرائيل

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلاً عن رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس إن إيران وحزب الله اللبناني سيدفعان ثمنا باهظا في حال هاجما إسرائيل.

وأضاف جانتس أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) -الذي يديره بنيامين نتنياهو- غير مؤهل لإنجاز مهمته، كما أن حكومته بأكملها غير مؤهلة لتحقيق هدفها.

وشدد على أنه لا يمكن لقيادة إسرائيل أن تواصل إدارة الحرب في ظل صراع داخلي بين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، قائلا إن "تحديد موعد متفق عليه للانتخابات سيحرر رئيس الحكومة من كل الضغوط السياسية".

كان علي أصغر، المستشار الإعلامي للحملة الانتخابية للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، قال، الاثنين، إن عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، كانت "مهمة استخباراتية"، وإن "رد إيران سيكون بنفس الطبيعة، وذات المستوى".

وأضاف المستشار الإعلامي في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن "انتقام طهران من غير المرجح أن يكون مشابهاً للهجوم الذي استمر لساعات في أبريل الماضي".

وتواجه المنطقة خطر نشوب حرب على نطاق أوسع في الشرق الأوسط، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران، والقائد العسكري في جماعة حزب الله اللبنانية فؤاد شكر في بيروت، ما دعا طهران إلى التوعد بالانتقام والرد العسكري دون أن تشير وقت تنفيذ وعدها.