محافظ أسيوط يسلم عقود 26 ورشة بمجمع الصناعات الصغيرة الجديد للمنتفعين من الشباب

شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، يرافقه المحاسب عمرو إبراهيم أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تسليم عقود 26 ورشة للمنتفعين من الشباب وصغار المستثمرين ضمن مشروع مجمع الصناعات الصغيرة الجديد بمدينة الصفا الصناعية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط، والذي أقامته الغرفة التجارية بأسيوط لخدمة شباب المحافظة وصغار المستثمرين والحرفيين.

جاء ذلك بحضور أحمد ثابت رئيس حي شرق، ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وبدأت فعاليات اللقاء بالسلام الجمهوري، ثم كلمة ترحيب من المحاسب عمرو أبو العيون، بالمحافظ، موجهاً له الشكر لدعمه الكامل لمشروعات الشباب ومشروع مجمع الصناعات الصغيرة الجديد، فيما سلم المحافظ عقود المنتفعين من الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة.

كما تم عرض فيلم تسجيلي على المشروعات التي نفذتها الغرفة التجارية بالمحافظة، ومنها مشروع مجمع الصناعات الصغيرة، والمجمع الجديد الذي تم تنفذ المرحلة الأولى والثانية منه.

وأشار المحافظ، إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء مشروعات للمجمعات الصناعية بالمناطق الصناعية لتوفير فرص العمل للشباب وأصحاب الحرف المختلفة، ومساعدة ودعم الشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأشاد بجهود الغرفة التجارية في توفير فرص عمل للشباب من خلال توفير ورش بمجمع الصناعات الصغيرة الجديد ضمن المرحلة الثانية التي تستهدف 26 ورشة بمساحة 120 مترًا للورشة الواحدة، لتوفير 500 فرصة عمل وبتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه، لافتاً إلى دعمه الكامل لمشروعات تشغيل الشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمدرة للدخل وحث الشباب على استخدام التكنولوجية الحديثة، وتحديث الصناعات والحرف الصغيرة لمواكبة التطور العلمي والصناعي ورفع مستوى التنافسية.

من جانبه استعرض رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، مراحل تنفيذ مشروع مجمع الصناعات الصغيرة الجديد الذي يجري إنشاؤه على مساحة 16 ألف متر مربع لتوفير 104 ورش؛ لتوفير 2000 فرصة عمل بتكلفة 26 مليون جنيه، بمدينة الصفا الصناعية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه وتسليم عقود المرحلة الثانية اليوم.

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة منه سيتم وضع حجر الأساس لها خلال أيام وذلك لإنشاء 36 ورشة بمساحة 120 مترًا للورشة لتوفير 700 فرصة عمل، وبتكلفة 10 ملايين جنيه، وتضم مشروعات صناعات الأخشاب والمستلزمات الطبية والصناعات الحديدية والورقية والبلاستيكية، وصناعات الكيماويات.

كما التقى المحافظ، خلال زيارته للغرفة، أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، لاستعراض بعض المشروعات التي تنفذها الغرفة، وبحث سبل التعاون المشترك مع الغرفة في تنفيذ بعض المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، وتوفير فرص العمل للشباب، فضلًا عن دور الغرفة التجارية في التدريبات على الحرف والصناعات المختلفة لتأهيل الشباب على سوق العمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة وهيئة تنمية الصعيد، فضلاً عن تنفيذ مشروع المنافذ والأكشاك النموذجية ببعض الميادين بالمحافظة كمشروعات تمكين اقتصادي ودعم للشباب بأسعار مخفضة.

وفى نهاية الاحتفال تم إهداء درع الغرفة التجارية للواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تقديراً لجهوده في دعم مشروعات تشغيل الشباب، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وجذب استثمارات جديدة للمحافظة.