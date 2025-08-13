بريطانيا وفرنسا وألمانيا يهددون بإعادة فرض عقوبات على إيران

هدد وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الثلاثي الأوروبي)، بإعادة فرض عقوبات على إيران، بينما يشارف على الانتهاء في نهاية الشهر الموعد النهائي لاستئناف البلاد المفاوضات مع الغرب بخصوص برنامجها النووي، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتب الثلاثي الأوروبي، في خطاب للأمم المتحدة بتاريخ يوم الجمعة الماضي، أنه يرغب في بدء العملية المعروفة باسم آلية "الزناد"، التي تسمح لأحد الأطراف الغربية بإعادة فرض العقوبات الأممية ما لم تلتزم طهران بمتطلباتها.

ونشر وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو، الخطاب اليوم عبر منصة "إكس".

وجاء في الخطاب: "لطالما التزم الثلاثي الأوروبي باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان ألا تطور إيران سلاحا نوويا.. لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران راغبة في التوصل لحل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لا تستغل فرصة التمديد، فالثلاثي الأوروبي مستعد لبدء آلية الزناد".