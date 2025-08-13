ترامب يعلن تكريم ستريت وستالون وكيس بمنحهم جوائز مركز كينيدي

أعلن الرئيس دونالد ترامب اليوم الأربعاء تكريم نجم موسيقى الريف جورج ستريت والممثل سيلفستر ستالون والمغنية جلوريا جاينور وفرقة موسيقى الروك "كيس" والممثل والمغني مايكل كراوفورد من بين أول مجموعة يتم منحهم جوائز مركز كينيدي تحت قيادته كرئيس للمركز، وقال إنه سيستضيف برنامج الجوائز.

وتجنب ترامب برنامج حفل توزيع جوائز مركز كينيدي خلال فترة ولايته الأولى، بعدما قال فنانون إنهم لن يحضروا احتجاجا. وهذا العام، تولى الرئيس الجمهوري منصب رئيس مركز كينيدي وأقال مجلس الأمناء، وعين مكانهم أشخاصا موالين له.

وفي منشور على موقع تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء أشار ترامب إلى تغيير اسم المركز، الذي يعرف رسميا باسم "مركز كينيدي للفنون المسرحية"، وقال إنه سيتم إعادة المركز لمجده السابق.

وكتب ترامب "مرشحون رائعون لجوائز مراكز ترامب/كينيدي، معذرة، أعني، جوائز مركز كينيدي". وقال إن العمل يجري في الموقع الذي "سيعيده إلى المستوى الأعلى تماما من الفخامة والروعة والترفيه".