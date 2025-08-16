زيلينسكي: يجب أن يُفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتم عقد اجتماع ثلاثي بمشاركة أوكرانيا

أعاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التأكيد على مطلبه، اليوم السبت، بفرض عقوبات أشد صرامة ضد روسيا إذا لم ينعقد اجتماع بينه وبين الرئيسين الأمريكي والروسي، أو إذا حاولت روسيا تجنب إنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي إنه أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محادثتهما اليوم بعد اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا أمس الجمعة أن العقوبات فعالة.

وكتب زيلينسكي عبر منصة إكس في سرد لمحادثته مع ترامب: "إن العقوبات أداة فعالة".

وأضاف: "يجب أن يتم تشديد العقوبات إذا لم ينعقد اجتماع ثلاثي أو إذا حاولت روسيا تجنب نهاية صادقة للحرب".

وذكر الكرملين أنه لم تتم مناقشة عقد اجتماع ثلاثي.

كما دعا زيلينسكي إلى ضمانات أمنية موثوقة وطويلة الأمد لأوكرانيا تتضمن أوروبا والولايات المتحدة. وشدد على ضرورة مشاركة كييف في جميع المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا، خاصة في المسائل المتعلقة بالأراضي.