 شوبير: ارتداء شارة قيادة الأهلي شرف كبير - بوابة الشروق
السبت 16 أغسطس 2025 4:04 م القاهرة
شوبير: ارتداء شارة قيادة الأهلي شرف كبير

محمد ثابت
نشر في: السبت 16 أغسطس 2025 - 3:51 م | آخر تحديث: السبت 16 أغسطس 2025 - 3:51 م

أعرب مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، عن فخره بارتداء شارة قيادة الفريق في مباراة فاركو، مؤكّدًا أن هذا اليوم سيظل مميزًا بالنسبة له.

وقال شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»:" الحمد لله دائمًا وأبدًا، شرف ما بعده شرف. 15-8-2025 يوم سيبقى مميزًا بالنسبة لي بارتداء شارة قيادة النادي الأهلي."

وأضاف: "3 نقاط مهمة في مشوار الدوري الطويل، وإن شاء الله القادم أفضل."

ونجح الأهلي في تحقيق فوزه الأول بالموسم الجديد من الدوري الممتاز (2025-2026) على حساب فاركو بنتيجة 4-1، في مباراة شارك فيها شوبير أساسيًا، لكنه ارتكب خطأ استغله المنافس لتسجيل هدفه الوحيد في اللقاء.


