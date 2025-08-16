ضبط عاطل يسرق متعلقات ومصوغات السيدات المسنات بدعوى توصيلهن بالقاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل بتهمة سرقة متعلقات السيدات كبار السن وبعض مشغولاتهن الذهبية في القاهرة.



تلقى قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، بلاغا من (سيدة – مقيمة بمحافظة القليوبية) بتضررها من شخص لاستيلائه منها على مشغولات ذهبية بالمغافلة عقب ادعائه مساعدتها وتوصيلها بسيارته.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - "له معلومات جنائية"). وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين وخاصة السيدات كبار السن والاستيلاء منهن على مشغولاتهن الذهبية، لافتا إلى ارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميله "حسن النية" (عامل بمحل مصوغات- مقيم بمنطقة السيدة زينب).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.