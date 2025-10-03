رئيس مجلس النواب اللبناني يؤكّد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، خلال لقائه رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان إليسار نداف، اليوم الجمعة، أن الانتخابات النيابية ستنعقد في موعدها، والوقت المتبقي لا يسمح بإجراء أي تعديل على قانون الانتخاب الحالي.

واستغرب الرئيس بري قائلا: "كيف أن من كان مع قانون الانتخاب الحالي ودافع عنه في الماضي يحاول الاعتراض عليه اليوم؟"، لافتا إلى "أن الوقت المتبقي لا يسمح بأي تعديل".

وفي الشأن المتصل بالمستجدات الميدانية والقرار الأممي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، أكد بري "أن لبنان نفذ كل بنود "القرار 1701" كاملة".

وكشف الرئيس بري أن "الموفد الأمريكي السفير توم براك الذي زار عين التينة مرتين واقتنع في زيارته الأولى بأن لبنان على حق، ولبنان قد قام بواجبه، وأن الكرة في ملعب إسرائيل، وهو -أي السفير براك- سوف ينقل وجهة النظر هذه الى الجانب الإسرائيلي، على أن يعود بالجواب في الزيارة الثانية، إلا أن توم براك عاد من إسرائيل من دون جواب".