أكد حسام عاشور، قائد الأهلي السابق، أنه تلقى مفاوضات من نادي الزمالك عبر إحدى الشخصيات التي عرضت عليه عقد جلسة مع رئيس النادي، لكنه رفض الأمر بشكل قاطع، موضحًا: "لو هزعل واحد من جمهور الأهلي مش هعملها."

وكشف عاشور، في تصريحات إذاعية، عن خطواته في مشواره التدريبي، حيث نجح في الحصول على الرخصتين B وC، ويعمل حاليًا على نيل الرخصة A، مشيرًا إلى أن هدفه هو إقناع الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، بجدارته للعودة للعمل داخل القلعة الحمراء.

وعن رأيه في أداء بعض اللاعبين، أشار عاشور إلى أن مشكلة المالي أليو ديانج تكمن في طريقة تفكيره داخل الملعب، قائلاً: "ديانج بيفكر لما بياخد الكورة، مش قبل ما يستلمها."