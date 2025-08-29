تراجع عام لأسواق الأسهم في العالم قبل صدور بيانات التضخم في أمريكا

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الجمعة، بعد أداء متباين للأسواق الآسيوية اليوم قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

ويتوقع المحللون أن تظهر بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة المنتظر صدورها في وقت لاحق اليوم استمرار معدل التضخم خلال الشهر الماضي عند مستوى 6ر2% تقريبا.

في التعاملات الأوروبية المبكرة، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 6ر0% ليصل إلى 77ر23901 نقطة. وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 3ر0% إلى 08ر9191 نقطة. وفي باريس، ارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 7ر0% ليصل إلى 11ر7712 نقطة.

وفي اليابان، تراجع مؤشر نيكي 225 بنسبة 3ر0% ليصل إلى 47ر42718 نقطة بعد أن أظهرت البيانات الصادرة اليوم تراجع الناتج الصناعي في اليابان خلال يوليو الماضي بسبب تضرر الصادرات من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة. كما تراجع معدل التضخم التضخم في طوكيو إلى 6ر2% سنويا، في حين تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 3ر2% مقابل 5ر2% في يونيو.

وذكرت شركة آي.إن.جي إيكونوميكس للاستشارات في تعليقها على البيانات الاقتصادية اليابانية "كانت البيانات اليابانية اليوم متباينة، حيث هدد الإنتاج الصناعي المخيب للآمال آفاق النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث، بينما يشير نقص العمالة إلى ارتفاع الأجور واستمرار ثبات التضخم الأساسي".

وأضافت: "ما زلنا نعتقد أن أكتوبر هو التوقيت الأكثر ترجيحًا لرفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان المركزي".

وفي الصين ارتفع مؤشر هانج سنج ببورصة هونج كونج بنسبة 3ر0% ليصل إلى 62ر25077 نقطة. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 4ر0% ليصل إلى 93ر3857 نقطة.

وانخفض سهم شركة كامبريكون تكنولوجيز، المُصنِّعة لرقائق الكمبيوتر، بنسبة 6% بعد ارتفاعه بنسبة 7ر15% أمس، ليغلق عند 49ر1492 يوان (حوالي 209 دولارات) للسهم. إلا أنه ظل أغلى سهم في بورصة شنغهاي بعد أن حلَ محلَ سهم كويتشو موتاي، الذي ارتفع بنسبة 3ر2% إلى 1480 يوان (5ر207 دولار).

وتراجع مؤشر كوسبي الرئيسي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 3ر0% إلى 01ر3186 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز/أيه.إس.إكس 200 للأسهم الأسترالية بنسبة 1ر0% إلى 10ر8973 نقطة. وتراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 1ر0% في حين تراجع مؤشر بي.إس.إي سينسكس الهندي بنسبة 1ر0%.