روسيا تقيد المكالمات عبر واتساب وتليجرام في أحدث خطوة للسيطرة على الإنترنت

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، أنها بصدد فرض قيود "جزئية" على المكالمات في تطبيقي المراسلة تليجرام وواتساب، في أحدث خطوة ضمن مسعى لتشديد السيطرة على الإنترنت.

وبررت الهيئة الروسية المنظمة للإعلام والإنترنت "روسكومنادزور"، في بيان لها، هذه الخطوة باعتبارها ضرورية لمكافحة الجريمة، قائلة إنه "وفقا لأجهزة إنفاذ القانون والعديد من الشكاوى الواردة من المواطنين، أصبح تطبيقا المراسلة الأجنبيان تليجرام وواتساب يوفران الخدمات الصوتية الرئيسية التي يتم استخدامها لخداع المواطنين وابتزاز أموالهم، وتوريط المواطنين الروس في أعمال تخريبية وأنشطة إرهابية".

وقالت الهيئة أيضا إنه " قد تم تجاهل الطلبات المتكررة لاتخاذ تدابير مضادة من جانب مالكي تطبيقي المراسلة." ولم يصدر أي تعليق فوري من أي من التطبيقين.

ولطالما بذلت السلطات الروسية جهودا متعمدة ومتعددة الأوجه للسيطرة على الإنترنت.

وزادت السلطات الروسية من قيودها على الوصول إلى الإنترنت هذا الصيف عبر عمليات قطع واسعة النطاق لخدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، وبإقرار قانون يفرض عقوبات على المستخدمين الذين يبحثون عن محتوى تعتبره غير مشروع.