ماكرون: ترامب يريد وقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "واضح للغاية" في أن الولايات المتحدة تريد تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال القمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين فى ألاسكا.