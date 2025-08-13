 ماكرون: ترامب يريد وقف إطلاق النار في أوكرانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 13 أغسطس 2025 6:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

ماكرون: ترامب يريد وقف إطلاق النار في أوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 5:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 5:59 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "واضح للغاية" في أن الولايات المتحدة تريد تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال القمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين فى ألاسكا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك