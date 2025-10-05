رئيس وزراء قطر يؤكد دعم الدوحة لوحدة سوريا وجهود إعادة الإعمار

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد، وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، الذي يزور البلاد حاليا.

وجرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوزارة الخارجية القطرية.

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال المقابلة، موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون، كما أكد دعم دولة قطر لجهود إعادة الإعمار والبناء والاستقرار في سوريا.