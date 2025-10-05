سفير مصر لدى بلجيكا يتفقد أجنحة الشركات المصرية في معرض Busworld 2025 للحافلات

أجرى السفير أحمد أبو زيد سفير مصرلدى بلجيكا والاتحاد الأوروبى، زيارة معرض ‏Busworld 2025 للحافلات فى العاصمة البلجيكية بروكسل، وبصحبته رئيس المكتب التجاري المصري بالسفارة الوزير مفوض ناصر حامد، حيث تفقد أجنحة الشركات المصرية السبع المُشاركة في المعرض.

وأشاد السفير أبو زيد خلال الزيارة بتنوع مجالات وأنشطة الشركات العارضة، والتي تتراوح ما بين التصنيع الكامل للحافلات بدءاً من التصميم والهياكل والمحركات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالكهرباء والهيدروجين الأخضر، بنسبة مكون محلي تتجاوز الـ 50%، وصولاً إلى الصناعات المُغذية وقطع الغيار وحلول المقاعد والتبريد.

وأعرب السفير أبو زيد عن الشعور بالفخر والاعتزاز لتنامي القدرة التنافسية للشركات المصرية العارضة، ونجاحها فى إثبات جدارتها وتميزها بين عمالقة الإنتاج في العالم والمنافسة في هذا القطاع الصناعي الهام، بالإضافة لتكامل الصناعات الوطنية والاعتماد المتبادل بين الشركات المصرية.

وأضاف أن كونه سفيرا لمصر لدى الاتحاد الأوروبى، فإن ما شاهده خلال المعرض يؤكد الأهمية القصوى لتعزيز مكانة الشركات المصرية ضمن سلاسل الإنتاج الأوروبية، وأن قدرة الشركات المصرية على تصدير حافلات وفق أحدث المعايير العالمية، لصالح مشغلي النقل العام والخاص في الدول الأوروبية مثل بلجيكا وألمانيا والنمسا والمملكة المُتحدة، يعد شهادة هامة على جودة وكفاءة المنتجات المصرية، ويتماشى مع توجه الدولة المصرية لدعم توطين الصناعات ودعم الصادرات

المصرية.

وتجدر الإشارة إلى مشاركة شركات MCV وجيوشي في المعرض بحافلات بأحجام مختلفة تعمل بأنظمة متنوعة من الوقود الصديق للبيئة، فضلاً عن شركة Autocool بنماذج مختلفة

من حلول التبريد والتدفئة والتكييف، وشركة El-Teriak في مجال الأنظمة الكهربائية والبطاريات والتبريد، فضلاً عن شركة Trust لحلول المقاعد

بمواصفات متنوعة تناسب الحافلات المختلفة، بالإضافة لشركتي Rock Steel وAlu Africa في مجال تصنيع الألمونيوم والسبائك المغذية لصناعة هياكل الحافلات.

ويُعد معرض Busworld من أهم المعارض العالمية للحافلات والناقلات السياحية والصناعات المُغذية لها منذ بداية في عام 1971، ويُشارك في المعرض في نسخته الحالية 554 شركة من أكثر من 40 دولة حول العالم.