المكسيك تطرد 26 مطلوبًا لأمريكا من عناصر العصابات المنظمة

طردت المكسيك 26 من أبرز زعماء عصابات المخدرات إلى الولايات المتحدة، في أحدث صفقة كبيرة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تكثف فيه السلطات الأمريكية الضغط على الشبكات الإجرامية التي ترسل المخدرات عبر الحدود، وفق ما أفاد به شخص مطلع على الأمر لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)الثلاثاء.

وقال المصدر إن زعماء العصابات والشخصيات البارزة الأخرى نُقلوا جوا من المكسيك إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء. وأضاف أنهم تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لعدم حصولهم على إذن لمناقشة العملية التي كانت لا تزال جارية.

ويشمل من سُلموا إلى الحجز الأمريكي أبيجايل جونزاليس فالنسيا، زعيم جماعة "لوس كوينيس" المرتبطة ارتباطا وثيقا بكارتل "خاليسكو نيو جنيريشن" سيئة السمعة. ومن بينهم أيضا روبرتو سالازار، المتهم بالمشاركة في قتل نائب في شرطة مقاطعة لوس أنجليس عام 2008، بحسب المصدر.

وأكد مكتب المدعي العام ووزارة الأمن في المكسيك عمليات التسليم، التي جرت بعد تعهّد من وزارة العدل الأمريكية بعدم السعي لفرض عقوبة الإعدام في أي من القضايا.

وتعد هذه المرة الثانية خلال أشهر التي تطرد فيها المكسيك شخصيات من العصابات متهمة بتهريب المخدرات والقتل وجرائم أخرى، وسط ضغوط متزايدة من إدارة ترامب لوقف تدفق المخدرات عبر الحدود. ففي فبراير الماضي، سلّمت المكسيك 29 من أفراد العصابات إلى السلطات الأمريكية، من بينهم تاجر المخدرات رافائيل كارو كوينتيرو، المتورط في قتل عميل بإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية عام 1985.