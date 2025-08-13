نتنياهو: إيران لا تزال تمتلك 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب

بعد الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية، لم يتضح ما حدث لأكثر من 400 كيلوجرام من اليورانيوم الذي يقترب من درجة نقاء الأسلحة النووية.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مساء الثلاثاء أنه، حسب تقديره، لم يتم تدمير هذه المواد. وقال لقناة آي 24 : "لا يزال لديهم 400 كيلوجرام... هذه الكمية شرط ضروري ولكنه غير كافٍ لإنتاج قنابل ذرية".

وشنت إسرائيل حربا على إيران استمرت 12 يوما في يونيو، وقصفت مع الولايات المتحدة منشآت نووية رئيسية. وقال نتنياهو إن برنامج طهران النووي تراجع سنوات بسبب الهجمات. وأضاف: "إنهم غير قادرين حاليا على المضي قدما في الخطط التي أرادوا تنفيذها".

وبعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، حرصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من مكان وجود هذه المادة في إيران. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لشبكة سي بي إس نيوز في يونيو إن وكالته لا تعرف مكان وجود هذه المادة.



وتصر القيادة في طهران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط وأنها لا تريد صنع أسلحة نووية، ولكن في العديد من البلدان، تزايدت المخاوف مؤخرا من أنها تقترب أكثر من أي وقت مضى من القدرة على إنتاج أسلحة نووية.