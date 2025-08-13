 أحمد المسلماني ناعيا صنع الله إبراهيم: كان يستحق نوبل واتحاد الكتّاب قصّر - بوابة الشروق
الأربعاء 13 أغسطس 2025
أحمد المسلماني ناعيا صنع الله إبراهيم: كان يستحق نوبل واتحاد الكتّاب قصّر


نشر في: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 4:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 4:00 م

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم، الذي غادر عالمنا اليوم.

وقال المسلماني إن الأديب الكبير يعد أحد رموز القوة الناعمة، وحظي دوماً باحترام القراء والنقاد، مؤكداً أن الراحل كان جديراً بالترشح لجائزة نوبل والفوز بها، غير أن اتحاد الكتّاب، المخوّل بالترشيح للجائزة، لم يقم بذلك.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن نوبل ليست معيار التقدير الوحيد ولا المستوى الأوحد للحكم، لكن الوجود بقائمة المرشحين لها أمر مهم لصناعة النجوم، وعولمة الإبداع، وتعزيز المعرفة.

