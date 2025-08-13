أستراليا: التجويع الإسرائيلي في غزة جريمة حرب

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أن سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، تعتبر "جريمة حرب".

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "إيه بي سي نيوز" الأسترالية، الأربعاء، أعرب فيها عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية في غزة.

وأوضح ألبانيز أن التجويع وفقدان الأرواح جراء حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة المحاصر أمر "غير مقبول إطلاقا".

وأضاف أن تصرفات إسرائيل "لا مبرر لها"، وأن القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية منذ مارس الماضي، ولّدت كارثة إنسانية في غزة.

وردا على سؤال عمّا إذا كانت سياسة التجويع الإسرائيلية المتعمّدة تُعتبر "جريمة حرب"، قال ألبانيز: "بالتأكيد لا تتوافق مع القانون الدولي".

وتابع: "هناك أناس يعانون معاناة هائلة، ويعانون الجوع وفقدان الأرواح. ونشهد مقتل أناس أثناء محاولتهم الحصول على الطعام والماء. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

وشدد رئيس الوزراء الأسترالي على أن "ما يحدث في غزة إهانة للكرامة والقيم الإنسانية".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة وفيات التجويع الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 227 فلسطينيا بينهم 103 أطفال، بعد وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان خلال 24 ساعة.

يذكر أن ألبانيز قال في وقت سابق إن أستراليا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدا و154 ألفا و88 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 227 شخصا، بينهم 103 أطفال.