أكسيوس: ترامب يخطط للضغط على نتنياهو لتوقيع اتفاق سلام غزة

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر، اليوم الاثنين، قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو؛ من أجل توقيع اتفاق السلام في غزة.

**إنهاء الحرب أو المخاطرة بخلاف أمريكي

وذكر "أكسيوس" أن اجتماع ترامب مع نتنياهو، اليوم الاثنين، قد يختزل في خيار مزدوج: "إما قبول خطتي لإنهاء الحرب في غزة، أو المخاطرة بخلاف علني مع الولايات المتحدة ومواجهة عزلة دولية أسوأ."

ووفقًا لـ"أكسيوس"، يبدو أن ترامب، وللمرة الأولى منذ العودة إلى البيت الأبيض، مستعدًا للاختلاف مع نتنياهو بشأن غزة، والضغط عليه لتحقيق السلام.

وقال ترامب لـ"أكسيوس"، أمس الأحد، إن خطته بشأن غزة في "مراحلها الأخيرة، وإن نتنياهو متفق معه. لكن تصريحات نتنياهو العلنية كانت أكثر غموضًا.

وسيلتقي ترامب ونتنياهو، اليوم الاثنين، في البيت الأبيض، حيث سيتضمن ذلك غداء ومؤتمرًا صحفيًا. ويأمل ترامب الإعلان عن اتفاق بعد الاجتماع.

وقال مستشار لترامب مطلع على الخطط لـ"أكسيوس": "وافق العرب عليها (الخطة) بنسبة مائة بالمائة. والآن ننتظر لمسة ترامب السحرية على نتنياهو."

وأوضح المستشار أن وجهة النظر في البيت الأبيض تشير إلى أنه إذا لم يوافق نتنياهو على الاتفاق، سيكون الملام على استمرار الحرب، "وتمكين حماس، وعدم فعل شيء من أجل الفلسطينيين الذي يحتاجون إلى الكثير من المساعدات الإنسانية. سيواصل الناس الجوع. دعونا نأمل أن نبلغ تلك النقطة (التوصل لاتفاق)".

وأشار "أكسيوس" إلى أن ترامب لم يلق قط باللوم على نتنياهو في إطالة أمد الحرب في غزة أو الفشل في التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى المتبقيين.

لكن إذا لم يوافق نتنياهو هذه المرة، يعتقد بعض مساعدي ترامب إنه سينقلب على رئيس الوزراء الإسرائيلي.

**غضب جماعي من نتنياهو

وقال مسئول في الإدارة الأمريكية لـ"أكسيوس": "الجميع – وأقصد كل الناس – غاضب من بيبي (نتنياهو)."

وبحسب "أكسيوس"، قال بعض مستشاري ترامب له إن عملية السلام في غزة هي اختبار لمصداقيته العالمية.

وأوضح أحد المستشارين إلى أن كل شيء يريد ترامب تحقيقه في الشرق الأوسط سيصبح مقوضا حتى يتمكن من إقناع نتنياهو بإنهاء الحرب.

وقال مستشار لترامب: "عندما أرسل بيبي (نتنياهو) تلك الصواريخ إلى قطر، وحد الدول العربية الخليجية. جميعهم واحد. يتحدثون بصوت واحد... كان تأثيرًا حاشدًا. وفي هذا الشأن، وللمرة الأولى، أصبح لدينا عالم عربي موحّد. وقال (المبعوث الأمريكي الخاص ستيف) ويتكوف و(وزير الخارجية الأمريكي ماركو) روبيو: "لقد حان الوقت." وهذا ما يحدث."

وأشار "أكسيوس" إلى أن الإحباط والانزعاج والارتباك تصاعد تجاه نتنياهو منذ أشهر في دائرة ترامب، سواء داخل البيت الأبيض أو خارجه.

وقال أحد المستشارين لـ"أكسيوس" إن بعض مستشاري ترامب أبلغوه بأن نتنياهو "يعامله بقسوة". ويعتقد آخرون أن نتنياهو يتخذ قرارات مزعزعة للاستقرار على نطاق واسع، مثل الضربة في قطر، وإن ذلك يهدف في الأساس لمساعدته على البقاء السياسي.

وأضاف مسئول بارز في البيت الأبيض: "إنه قلق للغاية كما هو واضح بشأن محاكمته"، مضيفا أن هذا على الأرجح السبب وراء عدوانية نتنياهو، واصفا الأمر بـ"غزو وقصف على دولة على الخريطة".

ويعتقد مسئولون أمريكيون وإسرائيليون إن نتنياهو سيتعين عليه الآن الاختيار بين رغبة ترامب لإنهاء الحرب وشركاء الائتلاف القومي الذين يضغطون عليه لمواصلة القتال، والذين انحاز إليهم مرارا وتكرارا حتى الآن.

وذكر "أكسيوس" أن أحد العوامل وراء حالة الإحباط تجاه نتنياهو في دائرة ترامب ترجع إلى ميله للتدخل في السياسات الأمريكية.