الداخلية تضبط عصابتين و94 قطعة سلاح ناري خلال يوم

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 94 قطعة سلاح ناري بحوزة 79 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

وشملت المضبوطات: "13 بندقية آلية، 14 بندقية خرطوش، طبنجاتين، 65 فرد خرطوش، 329 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزائن متنوعة، 223 قطعة سلاح أبيض".

وتمكنت الحملات من ضبط 379 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 563 كيلو مخدرات متنوعة و23 ألف قرص مخدر، و 16 متهما هاربا، و15 متهما بالبلطجة، 334 دراجة نارية مخالفة، و24 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في ضبط تشكيلين عصابيين ضما 6 متهمين ارتكبوا 9 حوادث متنوعة، وتنفيذ 64 ألفا و933 حكما قضائيا متنوعا، وفحص 64 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 منهم.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.