مخترقون يسرقون بيانات من هويات النزلاء بفنادق إيطالية

حصلت مجموعة قراصنة إجرامية، على البيانات الشخصية لعشرات الآلاف من المصطافين بفنادق إيطالية، جرى جمعها من وثائق الهوية التي تُطلب عند تسجيل الوصول.

وقالت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن المجموعة المسماة "ماي دوكس"، تعرض نحو 70 ألف هوية للبيع عبر الإنترنت في الأيام الأخيرة.

وأثر الاختراق، على فنادق فاخرة في مدن مثل فينيسيا وتريستي وكذلك جزيرة كابري.

وقالت الشرطة، إن المخترقين وصلوا بشكل غير قانوني لأنظمة الحجز الخاصة بفنادق مختلفة اعتبارا من يونيو.

وهذا سمح لهم بالحصول على مسح عالي الدقة لجوازات السفر وبطاقات الهوية وغيرها من الوثائق المستخدمة من جانب السياح والمسافرين بغرض التجارة.

وقالت وكالة الشئون الرقمية الحكومية الإيطالية (أيه جي أي دي)، إن الوثائق تباع الآن على الشبكة السوداء بأسعار تتراوح من 800 يورو إلى 10 آلاف يورو (937 دولارا إلى 11 ألفا و714 دولارا).