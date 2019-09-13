الإسماعيلي يضع قدما في دور الـ16 للبطولة العربية بالفوز على أهلي بني غازي

حقق الإسماعيلي فوزًا مثيرًا على ضيفه أهلي بني غازي الليبي، بنتيجة 4-2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الذهاب من الدور الـ32 لبطولة كاس محمد السادس للأندية العربية البطلة.

وافتتح الإسماعيلي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة، عن طريق وجيه عبد الحكيم، قبل أن يضاعف اللاعب ذاته النتيجة في الدقيقة 20، و سجل أحمد مدبولي في الدقيقة 32، وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 86.

على الجانب الأخر أحرز ثنائية أهلي بنغازي، سفيان عمران في الدقيقة 28، ودافيد أنجسان في الدقيقة 62.

وخاض الإسماعيلي أول مباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد، الصربي ميودراج يسيتش، كما شهد اللقاء مشاركة اللاعب الجديد، العراقي همام طارق، المنضم حديثا للدراويش، بجانب أحمد مدبولي، لاعب الزمالك السابق.