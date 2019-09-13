المصرى يوافق على إعارة جريندو لحرس الحدود لمدة موسم

وافقت إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية على انتقال محمد عبد اللطيف " جريندو " مهاجم الفريق البورسعيدي إلى حرس الحدود لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقام اللاعب بتمديد عقده لمدة موسمين مع الفريق البورسعيدى قبل الموافقه على طلب الإعارة.

وبذلك ينضم جريندو للثنائى محمد شطة ومصطفى مارسيلو والذى تم انضمامهم لفريق حرس الحدود منذ اسابيع فى صفقة انتقال حر بعد تنازلهم عن مستحقاتهم المالية لدى المصرى.

وكان فريق المصرى قد أبرم عدد من الصفقات الصيفية أبرزها الليبى مفتاح طقطق لموسمين فى صفقة انتقال حر بجانب ضم ثنائى الزمالك بهاء مجدى وعماد فتحى بالإضافة إلى استعارة خالد مصطفى لاعب الزمالك لموسمين ومحمد خالد " شيكا" لاعب فاركو لموسم .

وخلت قائمة المصرى من كوكبة كبرى من اللاعبين عقب تنازلهم عن مستحقاتهم المالية حيث انتقل عبد الله بيكا، ووليد حسن إلى فريق سيراميكا محمود القط إلى بتروجيت، الحسينى سمير إلى اسوان، والحارس محمود السيد إلى فاركو إلى جانب إعارة احمد عبد الموجود إلى فريق اسوان لموسم، ايزيكال باسي الذى تم التوصل معه لحلول مرضية بخصوص مستحقاته المالية ويتبقى موقف الثنائى احمد خالد ، ابراهيم ماجد معلقا لحين تقديمهم لعرض من اى الأندية للموافقه على رحيلهم

أضف إلى موقف الثلاثى المصاب اسلام صلاح ، محمد الصالح ، والحارس احمد بوسكا.