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الاستخبارات العراقية: اعتقال إرهابيين اثنين في الموصل

القوات العراقية
القوات العراقية
بغداد - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 6:40 م | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 6:40 م

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال إرهابيين اثنين في منطقة "القيارة" جنوبي مدينة الموصل.

وذكرت الاستخبارات العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "أن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء المشاة 76 والفرقة 16 قيادة عمليات نينوي بالتعاون مع مكتب استخبارات ومكافحة إرهاب نينوي، ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين بعد نصب كمين لهما في مدخل القيارة الجنوبي بالموصل".

وأشار البيان إلى أن المتهمين هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

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