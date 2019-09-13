 متحدث باسم العائلة: سيتم دفن الرئيس موجابي بعد غد في النصب التذكاري للأبطال بالعاصمة - بوابة الشروق
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متحدث باسم العائلة: سيتم دفن الرئيس موجابي بعد غد في النصب التذكاري للأبطال بالعاصمة

 هراري - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 7:18 م | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 7:18 م

أعلنت عائلة رئيس زيمبابوي السابق الراحل روبرت موجابي، أنه سيتم دفنه في النصب التذكاري للأبطال الوطنيين في العاصمة /هراري/ بعد غد الأحد.

وأوضح متحدث باسم العائلة ليو مجابي، حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة، أن عائلة الرئيس الراحل موجابي قد أجرت مزيدًا من المشاورات مع الحكومة منذ أن صرحت أمس بأن مراسم الدفن ستقتصر على العائلة وستتم على نحو خاص.

يشار إلى أن موجابي كان قد توفي يوم الجمعة الماضية في مستشفى "جلين إيجلز" بسنغافورة من جراء أمراض الشيخوخة حيث كان يتلقى العلاج هناك خلال السنوات الماضية.

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