 أمير الكويت يغادر المستشفى بالولايات المتحدة بعد استكمال فحوصات طبية - بوابة الشروق
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أمير الكويت يغادر المستشفى بالولايات المتحدة بعد استكمال فحوصات طبية

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت في مكة يوم 31 مايو أيار 2019. تصوير: حمد محمد - رويترز
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت في مكة يوم 31 مايو أيار 2019. تصوير: حمد محمد - رويترز
الكويت - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 2:10 ص | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 2:10 ص

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت، الشيخ علي جراح، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر مستشفى بالولايات المتحدة بعد استكمال فحوصات طبية.

وقال الوزير مساء الخميس إن الفحوصات "تكللت نتائجها بالنجاح"، حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وكان جراح قد أعلن يوم الأحد أن الأمير دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال فحوصات طبية.

وأضاف أن هذا الأمر دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر للأمير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موعد يحدد لاحقا.

ويقوم أمير الكويت بزيارة للولايات المتحدة بدأت الاثنين قبل الماضي.


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