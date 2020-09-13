 مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة يبحثان تطورات القضايا الإقليمية - بوابة الشروق
الأحد 13 سبتمبر 2020 7:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة يبحثان تطورات القضايا الإقليمية

أ ش أ
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 7:35 م | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 7:35 م

بحث الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، اليوم الأحد، مع وفد من السفارة الأمريكية لدى السعودية، تطورات القضايا الإقليمية، ومتابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

واتفق الجانبان - وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - على عقد عدد من الاجتماعات خلال المدة القادمة لمجموعات العمل المشتركة التي شُكّلت في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك