الإمارات وأمريكا توقعان اتفاقية الامتيازات والحصانات القنصلية لحماية دبلوماسيي البلدين

وقعت الإمارات وأمريكا اتفاقية الامتيازات والحصانات القنصلية لحماية دبلوماسيي البلدين، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «CNN عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

ووصل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات وإسرائيل، بعد غد الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، ضم الوفد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي سعيد مطر النيادي.

كما ضم الوفد سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف مانع العتيبة، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر سيف غباش، ونسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي، ومدير إدارة الاتصال الاستراتيجي بالوزارة هند مانع العتيبة، وعددا من المسؤولين.