أحمد كرارة يبدأ تصوير دوره في مسلسل جمال الحريم

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بدأ الفنان أحمد كرارة اليوم الأحد تصوير دوره في المسلسل الجديد " جمال الحريم".

ونشر كرارة صورة تجمعه بالمخرجة منال الصيفي عبر حسابه بموقع فيس بوك وعلق قائلا:" بسم الله أول يوم تصوير مسلسل جمال الحريم.. إخراج أ. منال الصيفي

انتاج سينرچي"

جمال الحريم بطولة الفنانين نور اللبنانية، وخالد سليم، وصلاح عبدالله، وحازم سمير، وفراس سعيد، وإسلام جمال، ومحمد شاهين، ودينا فؤاد، ورنا رئيس، وكريم عبدالخالق، ومن إخراج منال الصيفي.