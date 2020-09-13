 أحمد كرارة يبدأ تصوير دوره في مسلسل جمال الحريم - بوابة الشروق
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أحمد كرارة يبدأ تصوير دوره في مسلسل جمال الحريم

إيمان محمود
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 7:41 م | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 7:41 م

بدأ الفنان أحمد كرارة اليوم الأحد تصوير دوره في المسلسل الجديد " جمال الحريم".

ونشر كرارة صورة تجمعه بالمخرجة منال الصيفي عبر حسابه بموقع فيس بوك وعلق قائلا:" بسم الله أول يوم تصوير مسلسل جمال الحريم.. إخراج أ. منال الصيفي
انتاج سينرچي"

جمال الحريم بطولة الفنانين نور اللبنانية، وخالد سليم، وصلاح عبدالله، وحازم سمير، وفراس سعيد، وإسلام جمال، ومحمد شاهين، ودينا فؤاد، ورنا رئيس، وكريم عبدالخالق، ومن إخراج منال الصيفي.

 

بسم الله أول يوم تصوير مسلسل جمال الحريم أخراج أ. منال الصيفي أنتاج سينرچي Manal Elsaify

Posted by Ahmed Karara on Sunday, September 13, 2020

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