مصرع 7 أشخاص في تحطم طائرتين بجنوب غرب وشرق فرنسا

لقى 7 أشخاص مصرعهم في تحطم طائرتين إحداهما ببلدة "جوجان ميستراس" جنوب غرب فرنسا، والآخرى أعلى جبال "بيلدون" بإقليم "إيزير" شرقي البلاد.

وأعلنت هدى فيرهنت نائب محافظ "أركاشون" الواقعة في إقليم "جيروند" بجنوب غرب فرنسا -حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأحد- مصرع 4 أشخاص بينهم أب وطفلاه البالغان من العمر 9 سنوات في حادث تحطم طائرة سياحية ببلدة "جوجان ميستراس" بجنوب حوض أركاشون، موضحة أن قائد الطائرة لقي مصرعه أيضا في هذا الحادث.

بدوره، أكد الكولونيل لوران فام المتحدث باسم إدارة الإطفاء والإنقاذ في جيروند أن الطائرة السياحية من طراز "روبين دي آر 400" وهي مستخدمة على نطاق واسع في نوادي الطيران، قد أقلعت من مطار "فيلماري" في "لا تيست دو بوش" بالقرب من المكان الذي تحطمت فيه وذلك قبل أن تشتعل النيران بها، مضيفا أن رجال الإطفاء هرعوا إلى المنطقة للسيطرة على الحريق الذي امتد إلى منطقة حرجية وحرق 3500 متر مربع من أشجار الصنوبر.

وأضاف الراديو أن طائرة سياحية خفيفة أخرى تحطمت أعلى جبال "بيلدون" بإقليم "إيزير" شرقي فرنسا، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص بينهم اثنان من طلاب المدرسة الثانوية.

يذكر أن جبل بيلدون يقع على حافة جبال الألب الفرنسية وأقرب مدينة كبيرة له هي مدينة جرينوبل.