أوزبكستان تسجل 544 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في أوزبكستان، اليوم الأحد، 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 47 ألفا و42 حالة.

وقالت وزارة الصحة -في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الأوزبكية على موقعها الإلكتروني- إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 388 حالة، فيما تعافى 488 شخصا ليبلغ عدد المتعافين حتى الآن 43 ألفا و511 حالة.

وأشار بيان الوزارة إلى أن هناك 3143 شخصا يتلقون العلاج، منهم 475 شخصا في حالة خطيرة، و231 شخصا في حالة حرجة.