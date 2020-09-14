تقرير: تركيا حققت مع 36 ألف شخص بتهمة إهانة أردوغان

وذكر موقع “بيرجون” أن السلطات التركية فتحت تحقيقات ضد 36 ألف و66 شخصا خلال العام الأخير، بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وتضاعف الرقم عن عام 2018 الذي شهد محاكمة 5 آلاف و233 شخصا بتهمة إهانة الرئيس.



ومن بين الـ 36 ألف خضع 12 ألف منهم للمحاكمة وتم إدانة 3 آلاف و831 منهم، من بينهم نحو 308 طفلا.



وتشير إحصاءات وزارة العدل لعام 2019 عن ملاحقة السلطات 36 ألف و66 شخص خلال عام واحد وخضوع 12 ألف و298 منهم للمحاكمة استنادا إلى المادة 299 من القانون التركي الذي تنص على معاقبة من يهينون الرئيس بالسجن من عام حتى أربعة أعوام وزيادة العقوبة بنسبة السدس في حال ارتكابها علانية.



وتعكس الإحصاءات السنوية زيادة بالآلاف في أعداد من خضعوا للمحاكمة بتهمة إهانة الرئيس ومن تم إدانتهم بهذه التهمة خلال عهد أردوغان مقارنة بالرؤساء السابقين الذين لم يكونوا ينتمون رسميا لأي حزب سياسي.



يشار إلى أنه منذ انقلاب عام 2016 تعرضت تركيا لحملة قمع أمني عنيفة وتنكيل بالمعارضين، وفي عام 2018 انتقلت تركيا من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي الذي وسع من سلطات الرئيس أردوغان بشكل كبير، على حساب الجهات التشريعية والقضائية، الأمر الذي تبعه زيادة في قمع المعارضة وتقييد الحريات.