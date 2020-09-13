وزير المالية الإيطالي: نرغب في حماية بنك مونتي دي باسكي لا تفكيكه

قال وزير المالية الإيطالي روبرتو جوالتيري، إن إيطاليا تسعى إلى إعادة تنظيم بنك مونتي دي باسكي دي سيينا لا تفكيكه، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضاف جوالتيري للصحفيين في برلين اليوم السبت: "الطريق الذي يجب اتباعه هو البحث عن شريك استراتيجي. لقد بعنا الأصول غير العاملة، وهي عملية لإزالة المخاطر تسمح بإعادة إطلاق باسكي".

وتخطط الدولة الإيطالية للتخلص من حصتها، وهي الأكبر، في البنك بحلول نهاية العام المقبل ووقع جوالتيري على مسودة لمرسوم يسمح ببيع ممتلكات الخزانة، ورفض دعوات بعض السياسيين لبيع الأصول بشكل منفصل كوسيلة للخروج من البنك.