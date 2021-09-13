مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تحطم طائرة ركاب روسية بإقليم سيبيريا

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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين، الأحد، في حادث تحطم طائرة روسية في الغابات الشمالية لمنطقة إركوتسك بإقليم سيبيريا.

وقال متحدث باسم مركز إدارة الكوارث لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "ثلاثة ركاب وطيار واحد لقوا مصرعهم، والطيار الثاني في حالة صدمة".

وأشار المسئول الروسي إلى أن 12 شخصا آخرين أصيبوا بجروح خلال تحطم الطائرة، بينهم اثنين مازالوا مُحاصرين في قمرة القيادة وتحاول فرق الإنقاذ المتخصصة إخراجهم.

وتحطمت طائرة الركاب "إل-410" التابعة لشركة "إيرو سيرفس" في الغابات الشمالية الروسية قبل 4 كيلومترات فقط من وصولها وجهتها بمنطقة كازاتشينسكوي، التي تبعد نحو 500 كليومتر عن وجهة إقلاع الطائرة بمدينة إركوتسك، وكانت الطائرة تحمل 14 راكبا ويقودها طياران اثنان.