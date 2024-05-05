مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم ببورسعيد

لقى شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرين في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ملاكي في بورسعيد.

تلقى اللواء مازن صبري، مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ملاكي أمام إحدى القرى السياحية بنطاق حي على طريق بورسعيد دمياط، نتيجة للسرعة الزائدة.

وأصيب أربعة أشخاص آخرين نُقلوا بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الزهور لتلقي العلاج من كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل جثة المتوفى، كامل سعد على الصعيدي والبالغ من العمر 65 عامًا ومن مدينة زفتى بمحافظة الغربية، إلى مشرحة مستشفى النصر، حيث تمت معالجتها بواسطة النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة وحتى صدور تصريح بدفن الجثة.