السيطرة على حريق مخزن قطن في الشرقية

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، على حريق نشب بمخزن قطن بمنزل بناحية منشية رضوان بمركز أبو كبير.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بناحية منشية رضوان بمركز أبو كبير.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

تبين نشوب النيران في مخزن قطن بالمنزل المكون من طابق واحد، فيما تم إخماد الحريق دون إصابات أو خسائر بالأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.