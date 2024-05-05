إلغاء 40 رحلة جوية إلى جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية بسبب الطقس السيء

قال مسئولون، اليوم الأحد، إنه تم إلغاء 40 رحلة جوية في جزيرة جيجو بجنوب كوريا الجنوبية بسبب الطقس السيء.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن المسئولين في مطار جيجو الدولي قالوا إنه تم إلغاء 20 رحلة مغادرة و20 رحلة وصول حتى منتصف اليوم.

كما تم إصدار تحذير من هبوب رياح قوية في الجزيرة.

وطالبت إدارة الأرصاد الكورية الركاب المسافرين بالاطلاع على جداول رحلاتهم الجوية مقدما، حيث إنه من المتوقع استمرار تأثير الطقس السيء على جزيرة جيجو حتى صباح بعد غد الثلاثاء.

وأفادت الأرصاد، بهطول الأمطار في أنحاء كوريا الجنوبية حتى منتصف اليوم، كما شهدت بعض الأماكن هبوب رياح قوية وحدوث برق ورعد.